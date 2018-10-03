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ALES/2 soru ve cevapları yayınlandı! ÖSYM 2018 ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı

ALES soru ve cevapları yayınlandı! 30 Eylül tarihinde yapılan sınavın soru ve cevapları ÖSYM tarafından dün erişime açıldı. Sınava giren adaylar tarafından ALES/2 soru ve cevapları merak ediliyordu. Peki, ALES Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarına nasıl ulaşılır? ALES soru ve cevapları nereden öğrenilir? İşte 2018 ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı...

03.10.2018 - 13:44 | Güncelleme:

ALES sınavı ÖSYM tarafından düzenlenmektedir. 30 Eylül tarihinde yapılan ALES sınavının soru ve cevapları dün ÖSYM tarafından resmi sitesinden erişime açıldı. 2018 ALES soru ve cevaplarına ulaşmak isteyen adaylar, kitapçık ve cevap anahtarına nasıl ulaşacaklarını araştırıyor. ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı haberimizde...

2018 ALES SORU VE CEVAPLARI

ÖSYM tarafından yayınlanan duyuru şöyle;

"30 Eylül 2018 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2018-ALES/2) Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 02 Ekim 2018 tarihinde saat 16:00’dan itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.

2018-ALES/2 Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır."

2018-ALES/2 Sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) testlere göre aşağıda verilmiştir.

Sayısal Testi: 44. Soru

Sözel Testi: Bulunmamaktadır.

ALES/2 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları 25 Ekim tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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