ALES/3 sonuç tarihi: 2025 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 23 Kasım Pazar günü uygulandı. Sınava katılım gösteren adaylar, ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Yılda üç kez yapılan ALES, sayısal ve sözel olmak üzere toplamda 100 sorudan oluşmaktadır. Peki, "ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte ALES/3 sonuçlarının açıklanacağı tarih...
ALES/3 sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 23 Kasım tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren adaylar ALES/3 sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
ALES SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u yayımlandı
ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES 3 sınav sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.