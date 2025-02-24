Alessandra Ambrosio ile sevgilisi Buck Palmer'ın, aşk dolu anları

Ünlü model Alessandra Ambrosio, sevgilisi Buck Palmer ile bir hayli mutlu. 43 yaşındaki Brezilyalı modelin, ABD’de yaşayan Avustralyalı sevgilisiyle aralık ayından beri birlikte olduğu biliniyor.

Alessandra Ambrosio ile Buck Palmer, samimi şekilde görüntülendi. Aşklarını göz önünde yaşamaktan çekinmeyen çift, mekânda romantik anlar yaşarken kameralara yansıdı.

REKLAM Alessandra Ambrosio'nun özel hayatı sıkça gündeme geliyor. Ambrosio’nun 2008 - 2018 arasında iş insanı Jamie Mazur ile nişanlı olduğu ve bu birliktelikten iki çocuğu olduğu biliniyor. Kızı Anja 2008’de, oğlu Noah ise 2012’de dünyaya geldi.

Öte yandan Buck Palmer’ın da geçmişte Victoria’s Secret modeli Jessica Hart’ın kız kardeşi Ashley Hart ile evli olduğu biliniyor. Yeni birliktelikleriyle dikkat çeken Ambrosio ve Palmer, ilişkilerini açık şekilde yaşamaya devam ediyor.