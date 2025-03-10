Alessandra Ambrosio'nun iç çamaşırı görünümlü pantolonu

Alessandra Ambrosio, Paris Moda Haftası'nda seyirci olarak katıldığı defilenin yıldızı oldu. 43 yaşındaki Brezilyalı model, iç çamaşırı ve jartiyer görünümlü illüzyon pantolonuyla ilginç bir stil sergiledi. Flaşların üzerine doğru patladığı Ambrosio, dantelli tanga görünümlü pantolonuyla ilgi odağı oldu.

Objektifler, ünlü modeli otomobiline binene kadar takip etti.

Victoria's Secret defileleriyle ünlenen Alessandra Ambrosio, 2004'ten 2017'ye kadar özel yılbaşı gösterileri için podyumda yürüdü. Hem podyumda hem de podyum dışında cesur kıyafet tercihleriyle öne çıkan ünlü model, son kıyafet seçimiyle şaşırttı.