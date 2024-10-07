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        Haberler Dünyadan Alessandra Ambrosio, plajda bacak sıkılaştırma egzersizi yaptı - magazin haberleri

        Alessandra Ambrosio, plajda bacak sıkılaştırma egzersizi yaptı

        Ünlü model Alessandra Ambrosio, plaj voleybolu oynarken bir taraftan da bacak sıkılaştırma hareketi yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 09:50 Güncelleme: 07.10.2024 - 09:50
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        Dünyaca ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, Los Angeles'ta arkadaşlarıyla plaj voleybolu oynarken görüntülendi.
        43 yaşındaki iki çocuk annesi model, hem eğlendi hem spor yaptı.

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        Victoria's Secret meleği olarak ünlenen Alessandra Ambrosio, play voleybolu arasında lastikle bacak sıkılaştırma hareketi yaptı.

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        Ünlü modele egzersiz esnasında bir arkadaşı da eşlik etti.

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        Alessandra Ambrosio ve arkadaşı bacak sıkılaştırma hareketinin ardından başka hareketlerle de egzersize devam etti.

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        Victoria's Secret defilelerinden emekli olduktan ve artık daha az podyuma çıkmaya başladıktan sonra Alessandra Ambrosio, zamanının çoğunu tatil yaparak geçiriyor.

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        Yıllara meydan okuyan ünlü model geçtiğimiz haftalarda da yine Santa Monica'da arkadaşlarıyla plaj voleybolu oynarken objektiflere takılmıştı.

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        Alessandra Ambrosio'nun 2018'de ayrıldığı eski nişanlısı Jamie Mazur ile birlikteliğinden 16 yaşında Anja adında bir kızı ve 12 yaşında Noah adında bir oğlu var.

        #Alessandra Ambrosio
        #plaj voleybolu
        #spor
        #model
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