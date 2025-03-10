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        Haberler Gündem Güncel Alev aldı, 7 araca çarptı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Alev aldı, 7 araca çarptı!

        İstanbul Avcılar'da yanmaya başlayan bir otomobil, bir anda hareket ederek park halindeki 7 araca çarptı. Feci anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 10:42 Güncelleme: 10.03.2025 - 10:42
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        Alev aldı, 7 araca çarptı!
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        Avcılar'da henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlayan otomobil, bir anda hareket ederek park halindeki 7 araca çarptı.

        DHA'nın haberine göre ölen ya da yaralananın olmadığı yangında otomobil kullanılmaz hale gelirken o anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        YANGINA MÜDAHALE EDERKEN HAREKET ETTİ

        Olay saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Serap P. yönetimindeki otomobil, Ormanlı caddesi girişinde henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Sürücüsünün aracı durdurarak bagajdaki yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştığı otomobil, hareket etmeye başlayarak park halindeki 7 araca çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği otomobil alev alev yanarak metal yığınına döndü.

        Yangın nedeniyle trafiğe bir süre kapanan yol araçların kaldırılmasıyla tekrar açılırken yangında ölen ya da yaralanan olmadı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Olayı gören Fikret Perkel, “Araba yanarak birkaç arabaya çarparak geldi" dedi.

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