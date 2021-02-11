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Alev Alev 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Alev Alev 14. son bölüm tek parça izle

SHOW TV'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Alev Alev 14. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Perşembe akşamları izleyiciyle buluşan dizinin son bölümüne; Cemre, Çiçek, Rüya, Tomris ve Hanım bir araya gelmesi damga vurdu. Peki şimdiden merakla beklenen Alev Alev 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Alev Alev 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Alev Alev 14. son bölüm tek parça izle

Alev Alev dizisinde heyecan bu akşam yayımlanan 14. yeni bölümle devam etti. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizide gözler 15. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ALEV ALEV 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alev Alev 15. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

ALEV ALEV 14. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer, babası Kenan'ın ölümüyle yıkılan Rüya'yı ayağa kaldırmak ve hayata döndürmek için, ona kendi çocukluğunu ve geçmişini açar.

Öte yandan İskender ise masum olduğunu Rüya'ya kanıtlamak için harekete geçer. Çelebi yeniden belediye başkanlığına adaylığını koymak üzeredir ve bunun için Cemre'ye ihtiyacı olduğunu anlar.

Çelebi'den reddedilmeyecek bir teklif alan Cemre, kızı Güneş'i görebilmek için bu teklifi düşünmek zorundadır. Cemre, Çiçek, Rüya, Tomris ve Hanım bir araya gelerek, Çelebi ile olan mücadelelerinde yılmadan savaşacak kadın gücünü oluşturacaklardır.

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