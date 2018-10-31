Dünya futbolunun efsane isimlerinden biri olan Fenerbahçe’deki teknik direktörlük macerasında da ardından önemli başarılar bırakan Zico, kişisel YouTube kanalında yaptığı sohbet programına yıldız 10 numara Alex de Souza’yı konuk etti. Fenerbahçe’nin yakın tarihine damga vuran iki Brezilyalı efsaneyi bir araya getiren sohbette ikili Fenerbahçe günlerini de andı. Alex, Fenerbahçe’ye transferini, “2004 yılında geldim. Aslında beni 2003 sonunda transfer etmek istemişlerdi. Galatasaray’ın 100. yılıydı. Şampiyon olmamaları gerekiyordu. İyi bir seviyede oynadım o sene. Son maçtan bir öncekine kadar gol krallığında lider gidiyordum. Şampiyon olduk ve her şey yoluna girmeye başladı” şeklinde anlattı.
İşte o samimi sohbetten kesitler:
Alex: “Daha sonra senin dönemin geldi. Gerçekten ürkütücü bir takımdık. Taraftar için tarihin en iyi takımı arasına başa koyarlar senin kurduğun takımı. Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olduk, 100. yılımızda şampiyon olduk…”
Zico: “Kontratta vardı, ‘Ya şampiyon olursun, ya da gidersin”
Alex: “Günümüzün ünlü hakemlerinden Cüneyt Çakır’ın yönettiği bir maçta Türkiye Kupası’ndan elenmemizi hatırladım.”
Zico: “Maçları TV’de yorumlarken o hakemden hep bahsediyorum.”
Alex: “Taç kullanan oyuncumuzu oyundan atmıştı. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Maçın büyük kısmında 9 kişi oynamıştık. Daha sonra hep üstüne koyarak devam ettik.”
"DELİ GİBİ KOŞUYOR"
Zico: “Kezman’la ilgili de hikayeler var. Bir gün Deivid bana geldi ve ‘Sen böyle bir adamı nasıl oynatıyorsun?’ dedi. Ben de ona ‘Deivid, adam topu 3 kez sektiremeyebilir ama deli gibi koşuyor ve sen de topu önüne atmayı biliyorsun. Top oynayan, aynı zamanda kavga da eder. Siz de geriden bu durumu değerlendirip topu adamın önüne atın. Tutup onunla duvar pası yapmaya kalkarsan hatalı sensin’ dedim. Frankfurt maçımız vardı UEFA Kupası’nda. Onlarda Japon forvet Takahara vardı. En önemli özelliği, öne doğru koşup uzak köşeye kafa vurmasıydı. Aynı bu şekilde 2 tane gol yedik Takahara’dan. Sonra Kezman’ı oyundan çıkardım. Çıkarken ‘Geride olan takımın forveti oyundan mı çıkar?’ gibi şeyler söyledi. Duymamazlıktan geldim. Semih’i oyuna soktum ve röveşata golü attı. Maç 2-2 bitti, tur atladık. Maçtan sonra da Kezman hatasını anladı ve gelip benden özür diledi. Savaşçı, kazanmak isteyen bir oyuncuydu.”
"AZİZ YILDIRIM’A ‘AKILSIZ OLAN SİZSİNİZ’ DEDİM"
Zico: “Bir keresinde Galatasaray’a karşı öndeyken Deivid kırmızı kart gördü. O boşluğu doldurabileceğini düşündüğüm için Kezman’ı oyuna aldım, kontratından haberim yoktu. Maçı kazandık, herkes çok mutluydu. Sonra başkan geldi, ’50 bin dolar borcun var’ dedi. Kezman’ı neden oyuna aldın dedi. Kezman’ın gol atıp kazandığımız bir Beşiktaş maçından sonra başkan benzer bir mevzuyla gelince ‘Akılsız olan sizsiniz, kontratı yapan sizsiniz’ dedim. Dedim ama bu kısmı Samet’in çevirmeyi tercih etmediğini düşünüyorum. Uzun bir süre tartışmıştık soyunma odasında.”
"İŞİMİ YAPAMADIĞIM NADİR MAÇLARDAN"
Programın sonlarında Alex, kendisine sorulan kısa soruları yanıtladı. Zico’nun “Hangi stat daha iyi? Estadio Couto Pereira mı, Palestra Italia mı, Mineirao mu?” sorusuna “Hiçbiri. Şükrü Saracoğlu” yanıtını veren Alex, “Palmeiras-Corinthians mı, Fenerbahçe- Galatasaray mı?” sorusuna ise “Bilmeyene Fenerbahçe-Galatasaray’ı anlatabilmek çok zor” yanıtını verdi. Cevap üzerine Zico, “Bana göre dünyanın en büyük çekişmesi Fenerbahçe-Galatasaray” derken Alex “Gördüklerim arasında tartışmasız 1 numara. Fenerbahçe-Galatasaray gerçekten inanılmaz. Ben bir maçın 15 gün boyunca oynandığını ilk defa gördüm. O maçtan 1 hafta önce iki takım da başka takımlarla oynuyor ama kimse o maçları konuşmuyor, düşünmüyor. Ve Zico, oyuncularına bu maçtan önce başka bir maç olduğunu anlatmak zorunda” dedi.
Zico derbiyi “Galatasaray derbisi, gerçekten işimi yapamadığım nadir maçlardan biriydi. Kulübeye dayanıp yanımda patlayan ses bombalarını dinlemekten başka yapacak bir şey yoktu” ifadeleriyle hatırlarken Alex “Palmeiras-Corinthians derbisi dahil çok büyük maçlar oynadım. Hiçbir Corinthians taraftarı bana bir şey atmadı. Galatasaray’a karşı oynadığımızda, bize atılan en ufak şey koltuklardı. Açık çakı bile atılmıştı. Takımları sahasında 10 maç seyircisiz oynayacak olsa bile umurlarında değildi” yorumunda bulundu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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