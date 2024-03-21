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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Alexander Djiku: ''Hayatlarımızdan endişe duyduk'' - Fenerbahçe Haberleri

        Alexander Djiku: ''Hayatlarımızdan endişe duyduk''

        Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, Sky Sports'a açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor maçı sonrası yaşanan olaylar ve Konferans Ligi ile ilgili konuştu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.03.2024 - 22:08 Güncelleme: 21.03.2024 - 22:08
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        "Hayatlarımızdan endişe duyduk"
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        Alexander Djiku, Sky Sports'a konuştu. Ganalı savunmacı, Konferans Ligi'nde "Olympiakos'a karşı oynayacağımız tura kendimize güvenerek ama aşırı güvenmeden çıkacağız. Bu takımın pes etmeyen bir takım olduğunu gördük, bu yüzden taraftarların da olumlu rol oynayacağı sıkı bir karşılaşma olacak. Ondan sonra yarı finalde İngiltere'nin en iyi futbolunu oynayan Aston Villa ile karşılaşmayı umuyoruz." dedi.

        ''Hayatlarımızdan endişe duyduk''

        "Trabzon'da hayatlarımızdan endişe duyduk çünkü bir taraftar savaşmaya hazır olduğunda ne olacağını asla bilemezsiniz. Maçın başlangıcı hem saha içinde hem de saha dışında çok iyi geçti ve 2-0 kazanıyorduk. İkinci yarıda taraftarlar su şişeleri, bozuk paralar ve sis bombaları atmaya başladı. Hakem, stadyum spikeri ve Trabzonsporlu oyuncular maçın durmaması için defalarca taraftarlardan sakin olmalarını istedi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte, üçüncü sıradaki takıma karşı oynadığımızı ve Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında galip geldiğini göz önünde bulundurarak, her maçta yaptığımız gibi sahanın ortasında galibiyeti kutladık. Bir taraftarın sahaya girdiğini gördük ve birkaç saniye içinde birkaç taraftar daha sahaya girdi. Yüzlerce insan bize doğru geliyordu ve saha tamamen işgal edilmişti. Görevlilerin tavsiyesi ve Trabzonsporlu oyuncuların yardımıyla hepimiz aynı anda içeri girdik. Her şey çok hızlı gelişti. Bazı takım arkadaşlarımın hayatlarını kurtarmak için kendilerini savunmaktan başka çareleri yoktu. Takım arkadaşım Livakovic'in aksine, darbe almadığım için şanslıydım. Soyunma odasına geldiğimizde hala olanlardan dolayı şok ve dehşet içindeydik. Bir zafer kutlamasının bu kadar büyük olaylara yol açabileceğini düşünmemiştik.

        "Benim için Ligue 1'de 200'den fazla maç oynadıktan sonra yurt dışına gitmek için doğru zamandı. Kendime meydan okumam ve sınırlarımı test etmem gerekiyordu. Avrupa'da başardıklarımıza ve Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Batshuayi, Cengiz Ünder ile kurduğumuz son derece rekabetçi takıma baktığımda bu kararımı pekiştiriyor. Hızlı bir uyum süreci oldu çünkü üst düzey oyuncularla oynamak olgunlaşmanıza ve olumlu yönde gelişmenize yardımcı oluyor. İlk on birde oynayacak kadar şanslı olduğum doğru ama Bonucci ve Çağlar gibi oyuncularla yerim asla garanti değil."

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