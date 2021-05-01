Survivor 2021 Gönüllüler takımı yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, sezonun en yüksek performanslı yarışmacıları arasında yer alıyor. Gönüllüler takımında arkadaşları ile sık sık tartışma yaşayan genç yarışmacı sosyal medyadan sık sık destek alıyor. Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında? İşte Aleyna Kalaycıoğlu hakkında merak edilenler...

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da doğdu. Yalova’da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ve babası o 10 yaşındayken ayrıldı. Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul’a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.

Amerika’da uçak mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir Voleybol oynuyor. Üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu Survivor’a ilk defa bu sene başvurdu.