Fitre ne kadar 2021?

Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2021'de Gönüllüler takımında yarışıyor. Başarılı performansı ve sık sık tartışmaların içinde yer alması nedeniyle merak edilen Aleyna Kalaycıoğlu hakkında tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor. Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında? İşte detaylar...

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da doğdu. Yalova’da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ve babası o 10 yaşındayken ayrıldı. Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul’a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.

Amerika’da uçak mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir Voleybol oynuyor. Üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu Survivor’a ilk defa bu sene başvurdu.