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        Haberler Televizyon Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, Survivor'a kaç kez katıldı? Survivor 2024 Aleyna Kalaycıoğlu nereli?

        Survivor yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?

        Survivor 2021 kadrosunda yer alan Aleyna Kalaycıoğlu başarılı performansı ile adından sık sık söz ettirmişti. Survivor 2024 kadrosunda kırmızı takımda bulunan isimlerden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu yarışmadaki performansı ile gündemdeki yerini aldı. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? İşte Survivor 2024 kadrosundaki Aleyna Kalaycıoğlu hayatı hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 23:56 Güncelleme: 24.01.2024 - 23:56
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        Acun Ilıcalı'nın "Sevgili Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star 2024'te bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum." ifadeleri ile duyurduğu Aleyna Kalaycıoğlu Survivor 2024 All Star'da performansıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Peki, 2021 sezonunda da yarışan Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

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        ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

        Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da doğdu. Yalova'da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ve babası o 10 yaşındayken ayrıldı. Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul'a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.

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        Amerika'da uçak mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir voleybol oynuyor. Müzik ile hayatına başka bir sektörde yön veren Aleyna Kalaycıoğlu 'Beceremedim' adlı single çalışmasını çıkardı. Aynı zamanda Sinan Akçıl ile düet yaptı.

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