Aleyna Özgeçen kimdir? sorusu SHOW TV ekranlarına gelen ve izleyiciden büyük ilgi gören Gülperi dizisi ile birlikte gündeme geldi. Gülperi'de başrol karakterlerinden Bedriye'yi canlandıran Aleyna Özgeçen'in hayatından detaylar merak konusu oldu. Aleyna Özgeçen'in hayatından detaylar haberimizde.

ALEYNA ÖZGEÇEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2003 doğumludur. İlk dizi deneyimini Yüzyıllık Mühür ile yapmıştır. Müslüm filminde ise Cedye karakterine hayat vermiştir. Gülperi dizisinde Bedriye rolünü canlandırmaktadır.

BEDRİYE TAŞKIN (ALEYNA ÖZGEÇEN)

İkiz kardeşi Hasan ve küçük kardeşi Can’la birlikte mutlu bir şekilde annesi Gülperi ve babası Eyüp tarafından büyütülen Bedriye’nin hayatı babasının kaybıyla tepetaklak olur. Başlarına gelen felaketlerden önce babasını sorumlu tutar ve ona içten içe büyük bir öfke besler. Bedriye’ye göre babası yanlış kararlar almış ve onları yalnız bırakmıştır. Bir kaç yıl sonra Gülperi’nin de hapse girmesiyle bir kez daha terk edildiğini düşünür. Bedriye bu noktadan sonra ailesini seçer. Onun için hayatta güvenilecek tek kişi güçlü toprak zengini dedesi Yakup Taşkın’dır. Para ve gücün huzur ve mutluluk getireceğine inancı tamdır. Güçlü olmadığı için sürekli ezilen annesine de öfkesi büyüktür. Gülperi’nin hayatlarında olmasını istemez. Gözü yükseklerdedir. Toprak zengini biriyle evlenip büyük bir konakta hanım olmak tek hayalidir. Gülperi’yi anne olarak görmez, onun fakir hayatında var olmayı kabul etmez. Annesinin bütün çabalarına karşın dedesi Yakup Taşkın’ın kanatları altında yaşamayı ister ve bu uğurda yapmayacağı şey yoktur.

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