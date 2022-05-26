Tepki çeken paylaşım 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Genç popçunun Twitter'dan yayınladı "Biriyle hayatını sonuna kadar geçirebilmen için zeka seviyenin düşük olması gerekiyor." sözleri, tepki topladı.

"SONSUZLUK ÇOK SAÇMA"

Daha sonra konuya ilişkin bir paylaşımda daha bulunan Aleyna Tilki, açıklamasında "Sadakatle bir kişiyle ömrünü geçirmenin ne alakası var? Ben tüm ilişkilerimde dünyanın en sadık insanıydım hepsi de minimum 2 yıl sürdü ama her insanın hayatımda bir süresi var yani… Sonsuzluk çok saçma bir baskı" ifadelerine yer verdi.

— Aleyna Tilki (@aleynatilki) May 25, 2022

"KIZ İSTEME OLAYI ÇOK SAÇMA"

Öte yandan Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda da kız isteme olayını çok saçma bulduğunu söylemişti.

Tilki, konuyla alakalı Twitter hesabından, "Kız isteme olayı çok saçma. Ne münasebet mal ister gibi, 'Kızı oğluma verir misiniz?' falan filan ya, iğrenç! İnsan gibi, 'Evleneceğiz, rızanız var mı?' de, olsun bitsin..." ifadelerini kullanmıştı.

Aleyna Tilki'nin gönderisi takipçilerini ikiye bölmüştü. Kimi kullanıcılar ünlü şarkıcı ile aynı görüşte olduğunu dile getirirken, kimisi ise, "Örf, adet' diye bir şey var!" sözleriyle Tilki'ye tepki göstermişti.