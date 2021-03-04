Aleyna Tilki: Ebru Gündeş'in desteğine çok şaşırdım

"Ebru Gündeş'in desteğine çok şaşırdım" 0:00 / 0:00

'Retrograde' ile adından söz ettiren şarkıcı Aleyna Tilki, Yasemin Şefik’in Best FM’deki programına konuk oldu. Hakkında merak edilenleri anlatan Tilki, ilk İngilizce şarkısını çıkardıktan sonra "Bu süreç boyunca kimlerin seni desteklemesine şaşırdın peki?" sorusuna, "Ummadığım insanlardan destekler gördüm. Hatta beni en çok şaşırtan Ebru Gündeş oldu. Çok mutlu oldum" yanıtını verdi.

İngiltere ve Amerika'da evi olduğunu söyleyen Aleyna Tilki, "16 yaşından beri yurt dışında çok zaman geçiriyorum. Yurt dışı için şarkı yaparken, Türkiye'de de çok şarkı yapacağım" dedi.

"DÜNYA STARLARINA TÜRKÇE ŞARKI SÖYLETECEĞİM"

Tilki, "Dua Lipa'nın da bulunduğu bir ekipten şarkı aldın. Peki bizi şaşırtacak bir düet olacak mı?" sorusuna, "Dünya starlarıyla düet yapacağım. Onlara Türkçe şarkı söyleteceğim" cevabını verdi.