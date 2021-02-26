"UZUN SÜREDİR HAZIRLIĞINDAYIZ"

Son dönemde yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde şunları söylemişti:

Yeni şarkı çıkıyor. Çok uzun süredir hazırlığındayız. Genel olarak albüm yaptığımız için çok uzun zamandır çalışıyoruz. Bu da ilk İngilizce şarkım. Zaten bahsettim; herkes biliyor şarkıyı.

Hatta Dua Lipa'nın yurt dışındaki fanları (hayran) bana bayağı mesajlar attı. Destek vereceklerini söylediler, çok tatlılar. Her şey yolunda gidiyor. Klibin genel yönetmenliğini ben yaptım, yönetmenliğini Emre Ünal yaptı.

Hem yabancı, hem Türk karma bir ekip oldu. Şarkıyı tamamen yabancılar yaptı, klibi ise Türkiye'de çektim bana şans ve uğur getirsin diye. Her şey şu anda yolunda.