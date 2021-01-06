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Aleyna Tilki kimdir? Aleyna Tilki kaç yaşında?

Şarkıcı Aleyna Tilki şimdi de oyunculuğa soyundu. Cemal Can Canseven ile birlikte İşte Benim Masalım dizisinde başrol alan genç şarkıcının hayatı merak ediliyor. Aleyna Tilki kimdir? Aleyna Tilki kaç yaşında? İşte Aleyna Tilki hakkında merak edilen detaylar...

Aleyna Tilki kimdir? Aleyna Tilki kaç yaşında?

Yaptığı her hareketle magazin gündemine oturmayı başaran genç şarkıcı Aleyna Tilki, oyunculuğa da el attı. Aleyna Tilki kimdir? Aleyna Tilki kaç yaşında? Aleyna Tilki'nin biyografisi...

ALEYNA TİLKİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000'de, Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın çocuğu olarak Konya'da dünyaya geldi. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü.

Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı single'ında vokal olarak yer aldı. Single'ın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 480 milyondan fazla izlendi. Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı. Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi'nde 2 numaraya kadar yükseldi. Tilki, Temmuz 2017'de ilk solo single'ı "Sen Olsan Bari"yi yayımladı ve Türkiye'de aynı listede 1 numara oldu.

Çıkışının ilk aylarında içkili mekânlarda sahne alması, reşit olmadığı gerekçesiyle toplumun bir kesiminin tepkisini çekti. Kasım 2016'da Diyarbakır'daki bir konseri sırasında mekâna iki el yapımı ses bombası atıldı.

Tilki, Mayıs 2019'da dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner Music Group ile anlaşma imzaladı ve sonrasında Tilki'nin şirketle bir İngilizce albüm ve 4 single yapacağını açıklandı. Bu onu bu şirketle çalışan ilk Türk şarkıcı yaptı.

Aleyna Tilki, Exxen platformunda yer alan İşte Benim Masalım dizisinde başrol aldı.

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