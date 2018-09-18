Şarkıcı Aleyna Tilki yeni albümü ile sosyal medyanın da gündemi oldu. Peki Aleyna Tilki kimdir ve nasıl ünlü oldu?

ALEYNA TİLKİ KİMDİR? NASIL ÜNLÜ OLDU?

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000'de Of, Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın çocuğu olarak Konya'da dünyaya geldi. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü. Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı single'ında vokal olarak yer aldı. Single'ın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 300 milyondan fazla izlendi. Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı. Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi'nde 2 numaraya kadar yükseldi. Tilki, Temmuz 2017'de ilk solo single'ı "Sen Olsan Bari"yi yayımladı ve Türkiye'de aynı listede 1 numara oldu.

Çıkışının ilk aylarında içkili mekânlarda sahne alması, reşit olmadığı gerekçesiyle 65. Türkiye Hükûmetinin tepkisini çekti.Kasım 2016'da Diyarbakır'daki bir konseri sırasında mekâna iki el yapımı ses bombası atıldı.

ALEYNA TİLKİ MÜZİĞE NASIL BAŞLADI?

Aleyna Tilki 2 yaşında şarkı söylemeye başladı. Annesi ve babası onu bu yönde her zaman destekledi. Aleyna Tilki'nin müziğe olan yeteneğini ve ilgisini ilk önce annesi keşfetmiş. Aleyna Tilki 8 yaşındayken katıldığı bir kanalda şarkı söylediğinde, ondan yaşça büyük olan insanların onu alkışlamasına çok duygulanmış. İşte o an ''dünya starı olmak istiyorum'' demiş.

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