        Aleyna Tilki yeni albümünün tarihini ağaç tepesinden duyurdu

        Aleyna Tilki ağaca tırmandı

        Aleyna Tilki, ağaca tırmanarak yeni çalışmasını kendine özgü davranışla duyurdu

        Giriş: 08.08.2025 - 15:41 Güncelleme: 08.08.2025 - 15:41
        Yaptığı açıklamalarla sıkça adından söz ettiren Aleyna Tilki, bir süredir yeni albüm hazırlığında.

        Çalışmalarını tamamlayan şarkıcı, albümün yayın tarihini de ilginç bir davranışla duyurdu.

        Bir ağaca tırmanan Aleyna Tilki, 'Kırlar' adlı albümün 22 Ağustos'ta yayınlanacağını duyurdu. Tilki'nin bu davranışı için bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından "Deli meli kız ama keyifli", "Ablam sen ne yapıyorsun?" yorumları yapıldı.

        #Aleyna Tilki
