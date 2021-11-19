40. İstanbul Film Festivali’nin Nippon Paint sponsorluğundaki özel bölümü Hitchcock Renkli kapsamında, dahi sinemacı Alfred Hitchcock’un 15 renkli filmi yenilenmiş kopyalarından Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında gösteriliyor. Gösterimler kasım ve aralık aylarında her hafta beşer film içerecek şekilde yapılacak.
Hitchcock Renkli gösterimleri 19 Kasım günü yönetmenin fetiş ve saplantı üzerine belki de en unutulmaz oyununa damga vuran Ölüm Korkusu / Vertigo ve kendisine neden “Gerilimin Ustası” şanının yakıştırıldığını gösteren filmlerden Birds / Kuşlar ile başlıyor.
40. İstanbul Film Festivali’nin özel bölümlerinden Hitchcock Renkli, yapıtları yalnızca sanat değil felsefe ve psikoloji alanlarında da konu edilen, dünya sinemasını ve çağdaş sinemacıları derinden etkileyen bu efsane yönetmenin filmlerini beyazperdede izleyememiş genç kuşakları ve özleyenlerini sinemaya çağırıyor. Gerilim ustası Alfred Hitchcock’un yönettiği, her biri bir başyapıt olan 15 uzun metrajlı, renkli filmin yenilenmiş kopyalarından gösterileceği seçki, yönetmenin filmografisine farklı bir açıdan yaklaşıyor.
Hitchcock Renkli bölümünde yer alan filmler:
Ölüm Kararı / Rope (1948)
Kapri Yıldızı / Under Capricorn (1949)
Cinayet Var / Dial M for Murder (1954)
Arka Pencere / Rear Window (1954)
Kelepçeli Âşık / To Catch A Thief (1955)
Harry ile Derdimiz / The Trouble with Harry (1955)
Çok Şey Bilen Adam / The Man Who Knew Too Much (1956)
Ölüm Korkusu / Vertigo (1958)
Gizli Teşkilat / North by Northwest (1959)
Kuşlar / The Birds (1963)
Hırsız Kız / Marnie (1964)
Esrar Perdesi / Torn Curtain (1966)
Topaz (1969)
Cinnet / Frenzy (1972)
Aile Oyunu / Family Plot (1976)
Gösterim Çizelgesi ve Takvimi:
Beyoğlu Sineması
19 Kasım Cuma 21.00 Ölüm Korkusu / Vertigo
20 Kasım Ctesi 14.30 Çok Şey Bilen Adam / The Man Who Knew Too Much
20 Kasım Ctesi 21.00 Topaz
21 Kasım Pazar 14.30 Kapri Yıldızı / Under Capricorn
21 Kasım Pazar 21.00 Cinayet Var / Dial M for Murder
03 Aralık Cuma 21.00 Ölüm Kararı / Rope
04 Aralık Ctesi 14.30 Esrar Perdesi / Torn Curtain
04 Aralık Ctesi 21.00 Arka Pencere / Rear Window
05 Aralık Pazar 14.30 Kuşlar / The Birds
05 Aralık Pazar 21.00 Cinnet / Frenzy
17 Aralık Cuma 21.00 Gizli Teşkilat / North by Northwest
18 Aralık Ctesi 21.00 Harry ile Derdimiz / The Trouble with Harry
19 Aralık Pazar 21.00 Hırsız Kız / Marnie
20 Aralık Ptesi 21.00 Kelepçeli Âşık / To Catch a Thief
21 Aralık Salı 21.00 Aile Oyunu / Family Plot
Kadıköy Sineması
19 Kasım Cuma 21.00 Kuşlar / The Birds
20 Kasım Ctesi 14.30 Harry ile Derdimiz / The Trouble with Harry
20 Kasım Ctesi 21.00 Kelepçeli Âşık / To Catch a Thief
21 Kasım Pazar 14.30 Esrar Perdesi / Torn Curtain
21 Kasım Pazar 21.00 Cinnet / Frenzy
03 Aralık Cuma 21.00 Gizli Teşkilat / North by Northwest
04 Aralık Ctesi 14.30 Kapri Yıldızı / Under Capricorn
04 Aralık Ctesi 21.00 Ölüm Kararı / Rope
05 Aralık Pazar 14.30 Hırsız Kız / Marnie
05 Aralık Pazar 21.00 Ölüm Korkusu / Vertigo
17 Aralık Cuma 21.00 Arka Pencere / Rear Window
18 Aralık Ctesi 21.00 Çok Şey Bilen Adam / The Man Who Knew Too Much
19 Aralık Pazar 21.00 Cinayet Var / Dial M for Murder (3 Boyutlu)
20 Aralık Ptesi 21.00 Topaz
21 Aralık Salı 21.00 Aile Oyunu / Family Plot
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