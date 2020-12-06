Devlet Tiyatrolarında kostüm tasarımcılığını yapan Ali Cem Köroğlu, İzmir Devlet Tiyatrolarında geçen hafta prömiyeri yapılan "Karıncalar-Bir Savaş Vardı" oyununun da sahne tasarımını üstlenmişti.

Köroğlu, profesyonel sanat hayatına İstanbul Devlet Tiyatrolarında başlamıştı. 2003 ve 2007'de Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde "En Başarılı Sahne ve En Başarılı Giysi Tasarımcısı" ödülü alan Köroğlu'nun, ulusal ve uluslararası alanda sahne tasarımı konusunda ödülleri de bulunuyordu.

Devlet Tiyatrolarının sosyal medya hesabından Ali Cem Köroğlu için taziye mesajı yayımlandı.

Mesajda, "Birçok oyunun dekorlarında imzası bulunan, eski Sanat Teknik Müdür Vekilimiz, dekoratörümüz Ali Cem Köroğlu'nu Kovid-19 sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve sanat camiamıza baş sağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ALİ CEM KÖROĞLU KİMDİR?

Ali Cem Köroğlu, eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tamamladı. Profesyonel hayatına İstanbul Devlet Tiyatroları sahne ve kostüm tasarımcısı olarak başladı. En çok Afife ödülü alan sanatçılardan biridir.

Profesyonel hayatına İstanbul Devlet Tiyatroları sahne ve kostüm tasarımcısı olarak başlayan Ali Cem Köroğlu, 2003 yılında Afife Jale En Başarılı Sahne ve En Başarılı Giysi Tasarımcısı tiyatro ödüllerinin yanısıra sinema, televizyon ve opera gibi sanat dallarında birçok ödül aldı.

İzmir Devlet Tiyatrosunda sahneye konan Karıncalar oyunu çalışmaları sırasında Covid 19'a yakalandı, hastaneye kaldırıldı ve 5 Aralık 2020'de öldü.