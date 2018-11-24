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Ali Dürüst kimdir? Ali Dürüst kaç yaşında ve nerelidir?

Ali Dürüst kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından merakla internette araştırılıyor. Son olarak Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Başkan Vekili olarak görev yapan Ali Dürüst, birçok farklı yerlerde görev aldı. Peki, Ali Dürüst kimdir? Ali Dürüst kaç yaşında ve nerelidir?

24.11.2018 - 14:05 | Güncelleme:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Başkan Vekili olarak görev alan Ali Dürüst, görevinden istifa etti. İstifa haberinin ardından vatandaşlar Ali Dürüst'ün kim olduğunu merak ederek araştırıyorlar. Peki, Ali Dürüst kimdir? Ali Dürüst kaç yaşında ve nerelidir? İşte, haberin detayları...

ALİ DÜRÜST KİMDİR?

Ali Dürüst, 14 Mayıs 1955 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Osman Dürüst adında kardeşi vardır. İlk ve orta öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. Liseden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde okudu. Galatasaray’da uzun seneler Yıldız, Genç ve A takımlarında lisanslı olarak voleybol oynadı.

1988 yılına kadar Alo & Mintax Şirketler grubunda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 1988 yılından bugüne kadar Dürüst Şirketler Grubu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak iş hayatını devam ettirmektedir.

Galatasaray Spor Kulübü’nde üç dönem Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Temmuz 2013 tarihinde Galatasaray yöneticiliğinden ayrıldı.

İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Ali Dürüst, Arzu Dürüst ile evlidir. Murat adında bir oğlu vardır.

25 Ekim 2014 yılında yapılacak olan Galatasaray olağanüstü kongresinde başkanlığa aday olmayacağını açıklayan Ünal Aysal’ın kadrosunun dışında hiçbir yerde görev almayacağını açıkladı.

25 Ekim 2014 yılında yapılan olağanüstü genel kurulda yeni başkan olarak seçilen Duygun Yarsuvat tarafından Sportif A.Ş.'nin başına görevlendirilmiştir.

25 Haziran 2015 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu seçilen Yıldırım Demirören'in listesinden TFF yönetimine girdi. Galatasaray Sportif AŞ'deki görevinden ayrıldı.

Ali Dürüst, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Başkan Vekili olarak görev almaktadır.

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