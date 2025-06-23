'Ali ile Aramızda' yarın akşam Bloomberg HT'de
Bu programda gülmek, eğlenmek serbest; sürprizler ise cabası! 'Ali ile Aramızda' birbirinden özel konukları ve merak ettiren sorularıyla Bloomberg HT'de
Giriş: 23.06.2025 - 12:10 Güncelleme: 23.06.2025 - 12:16
Ali Sunal, birbirinden özel konuklarıyla salı akşamlarınıza renk katıyor. 'Ali ile Aramızda'nın bu haftaki konukları; Defne Samyeli ile kızı Derin Talu oluyor.
'Ali ile Aramızda', yarın akşam saat 23.10'da kazananların kanalı Bloomberg HT'de.
#resim#1269004#
Defne Samyeli - Derin Talu
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ