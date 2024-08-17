Ali Koç'a yabancı madde atıldı; saldırı girişiminde bulunuldu! İzmir'de saha karıştı Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yabancı madde atıldı. Deplasman tribününe giremeyen taraftarlar olduğu için devre arasında o bölüme giden ve desteğini gösteren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yabancı madde yağdı, ardından madde isabet eden Ali Koç yere düştü ve oyun duraklatıldı. Ali Koç saha kenarındayken bir kişinin arkadan itmesi sonrasında yere düştü. Polisler, Ali Koç'u arkadan iten kişiyi etkisiz hale getirdi

Habertürk Giriş: 17.08.2024 - 23:21 Güncelleme: 17.08.2024 - 23:47 facebook

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