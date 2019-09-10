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HaberlerFutbol

Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği'nde!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye'yi temsilen Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) İcra Kurulu üyeliğine seçildi

Fenerbahçe

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye'yi temsilen Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) İcra Kurulu üyeliğine seçildi. Karar, ECA'nın resmi Twitter hesabından duyuruldu. Koç'un 4 yıl süreyle bu görevi sürdüreceği ifade edildi.

AVRUPA KULÜPLER BİRLİĞİ NEDİR?

Avrupa Kulüpler Birliği ,orijinal adıyla European Club Association (ECA) Avrupa'daki futbol kulüplerini temsil eden birliktir. G-14'ün Ocak 2008'de dağılması sonucu, 197 takımın katılımıyla, 53 ulusal federasyonun her birinden en az bir takım olması koşuluyla, bir araya gelmiştir.

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