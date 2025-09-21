Habertürk
        Ali Koç, HT Spor ve Habertürk'te

        Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Ali Koç, seçim dönemindeki son sözlerini HT Spor-Habertürk ortak yayınında söyleyecek. Koç, Gündemdeki tartışmalar, hedefleri ve projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulunacak. Ali Koç özel röportajı bugün saat 12.00'de HT Spor ve Habertürk ortak yayınında...

        Giriş: 21.09.2025 - 10:52 Güncelleme: 21.09.2025 - 10:52
        Fenerbahçe sandığa gidiyor, başkan Ali Koç seçim dönemindeki son sözlerini HT Spor-Habertürk ortak yayınında söylüyor...

        Gündemdeki tartışmalarla ilgili neler düşünüyor?

        Seçilirse ilk hedefi ne olacak?

        Camiaya son mesajlar, projeler ve mali hedefler...

        HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve Gürcan Bilgiç soracak, sarı-lacivertlilerin mevcut başkanı ve başkan adayı Ali Koç yanıtlayacak.

        Ali Koç özel röportajı bugün 12.00'de HT Spor ve Habertürk ortak yayınında...

