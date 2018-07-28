Fenerbahçe Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu Temmuz ayı olağan toplantısı yapıldı. Toplantıda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu. Koç, üyelerin sözlerine cevap verirken, "Bu camianın konuşması lazım. Konuşmaya konuşmaya bu hale geldik. Eleştiri ihanet değildir. Biz bunu ilke edindik" dedi.

Başkan Koç, genç futbolculara yatırım yapacaklarını belirtip, "Biz sporcu fabrikası olmak zorundayız. Tesadüfen sportif direktörümüz ve Cocu'nun yardımcısının keşfettiği 3 oyuncuyla hemen sözleşme yaptık. Dün ikisi oynadı. Bana da ümit verdiler. Daha da önemlisi gençliğe inanan bir hocamız var. Ülkemizde hocalarımız ne yazık ki baskı altında. Biz bu kalıpları kırdık. Cocu'yu seçerken de karar vermemizdeki en önemli etken gençlere önem vermesiydi. Biz de inşallah bir sporcu fabrikası olacağız" diye konuştu.

Koç'un açıklamalarından satır başları:

"Az kişi konuştu ama çok konuştu. Ancak konuşmalıyız, katılıyorum. Bu camianın konuşması lazım. Konuşmaya konuşmaya bu hale geldik. Eleştiri ihanet değildir. Biz bunu ilke edindik.

Kurumsallaşma, uzman kadrolar dediniz... Ben seçim öncesi hiç yönetim kurulundan bahsetmedim. Yönetim kurulu önemli değil, kadrolar önemli. Spor, siyaset, özel sektör... İnsan sermayeniz kadar iyisiniz. Fenerbahçe'yi yönetecek profesyonel kadroların değeri çok yüksek olmalı. Yönetimi de buna göre seçtik.

Geçen yönetim kurulumuzda 11 kişi 1907 üyesiydi. Tecrübeden bahsedildi. Biz bütünüz. Elimizi değil çok şeyi taşın altına koyduk. Çok tecrübeli olunca da ne oluyor görüyorsunuz. İlla ki sonuç vermiyor, garanti değil. Spor yöneticiliğinin okulu yoktur, tecrübe burada kazanılır. Hayal ettiğimiz kadroları kurmaya çalıştık.

Vefa Bey, 26 kongreye katıldım, hiç böylesini görmedim dedi. Çok önemli vazifeler görüyor. Biz seçimin bu kadar demokratik geçeceğini beklemiyorduk. Vefa Bey sayesinde Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir camia olduğunu gördük. Vefa Bey'in önderliğinde gördük. Dünyanın dört bir yanından üyeler geldi, ülke seçime kilitlendi. Seçime kadar ve seçim sonrası yaptığı ağabeylik için teşekkür etmek istiyorum. Bize yol gösteriyor.

ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK VURGUSU

"ELEŞTİRİLER BİZİM İÇİN İHANET DEĞİL, DAHA İYİ OLMAMIZ İÇİNDİR"

Şeffaflık, hesap verebilirlik en önemli ilkemiz. Eleştiriler bizim için ihanet değil, daha iyi olmak içindir. Bize her yolla uyarıda bulunun, ikaz edin, daha iyi olmamızı sağlayın. Denetleme kuruluna siz bizim sesimiz değilsiniz, yanlış yaparsanız düzelteceksiniz dedim. Bizimle geldiler ama sorumlulukları bize karşı değil, camiaya karşıdır. Yanlış bir şey yaparsak görevinizi fazlasıyla yerinize getirmelisiniz. Daha önce böyle olsaydı bu durumda olmazdık.

Optimist olmazsak camiayı nasıl harekete geçireceğiz? Bu durumdan çıkabilecek bir camia varsa o da bu camiadır.

"ANA HEDEFİMİZ ÜNİVERSİTE DEĞİLDİR"

Üniversite için ne kadar destek veriyorsunuz dediler. İyi bir üniversite yapmak hiç kolay değil. Sandığınızdan çok zor. Kim istemez Fenerbahçe'nin çok çok iyi bir üniversitesi olmasını? Ama bizim ana hedefimiz üniversite değildir.

KOÇ HOLDİNG VE FENERBAHÇE AYRIMI

"BURAYA FENERBAHÇELİ ALİ KOÇ OLARAK GELDİM, BURADAN KOÇ HOLDİNG'İN DEĞİL, FENERBAHÇE'NİN GÜCÜYLE ÇIKACAĞIZ"

(Bir üyeye) İçinde bulunduğumuz durumun vehametinin farkında değilsiniz. Art niyetli baksanız. Koç Grubu işte, gelsin, ödesin. Fenerbahçe'nin kurtuluş savaşı yapması gerekmektedir. Ben buraya Fenerbahçeli Ali Koç olarak seçildim, Koç Holding'ten Ali Koç olarak değil. Bu durumdan Koç Holding'in değil, Fenerbahçe'nin gücüyle çıkacağız. Sapla samanı karıştırmayın.

TÜZÜKLE İLGİLİ: DAHA MODERN, DAHA ÇAĞDAŞ...

Tüzükle ilgili katılıyorum. Çalışmalarımız henüz istediğimiz seviyede değil. Daha çağdaş, modern tüzüğe ihtiyacımız var. Seçimlerin daha adil, daha eşit şartlarda yarışabilmesi için de tüzüğe ihtiyacımız var. Bunlar ortak akılla olacaktır. Oldu bittiyle olmayacaktır. Her şeyimizi etkilemektedir.

İhraç edilen üyelerle ilgili fikrinize de katılıyorum. Yeni bir sayfa açmamız lazım dedik. Küskünlükleri gidermeliyiz dedik.

Aidatların yükseltilmesi... 50 TL'ye yükseltilirken nasıl tartışmalar olduğunu hatırlıyorum. Ama katılıyorum yükseltilmesi konusuna.

1 MİLYON ÜYE PROJESİ VE ÜYELİK BEDELLERİ...

Diğer konu üyelik bedeli. 6 ay boyunca yaptığım toplantılarda bu soruyla karşılaştım. 50 lira çok az, 10 bin lira çok yüksek. 1 milyon üye konusunu çok derin şekilde analiz ediyoruz. 4 yılda nasıl 11-12 binde kaldık diye sordum. Vaat edilenlerin karşılanamayacağı söylendi. 80-90-100 bin üye sayısına ulaşmak çok daha gerçekçi.

Kısa vadede yeni tesis olmayacak. Sadece altyapı için 7-8 sahanın olduğu bir tesis düşünüyoruz. İsim verme konusunda yine sizler karar verirsiniz.

"FENERBAHÇE'NİN EN ÖNEMLİ YATIRIMI, FUTBOLCU YATIRIMIDIR"

Fenerbahçe'nin yaptığı en büyük yatırım futbolcu yatırımıdır. Son yıllarda geri dönüşte çok kötüyüz. Bunun için doğru planlama yapılmalıdır, genç futbolcular alınmalıdır, sonra parlatıp satabilmeliyiz. Sadece mali sıkıntıdan değil bu bizim temel ilkemizdir.

Ömer Faruk Beyaz, Feyenoord maçında arkamda oturuyordu. 2 kez görüştüm kendisiyle. Comolli de görüştü. Eski yönetim bir sözleşme yapmış. Futbolcumuz çok değerlidir. Yaş grubunda ülkenin en iyisidir. Başkaları da ailesinin kafalarını karıştırmaya çalışıyor. Aileler bazen futbolculara çok faydalı oluyor, bazıları zararlı oluyor. Bu aile umarım faydalı olacak.

Sosyal medyada değişiklik yapıyoruz, farkettiğiniz için teşekkür ederiz. Marka yönetiminde çok önemli. Bu bağlamda Türkiye'nin en iyi kurumlarından biriyle anlaştık. Çalışmalara başladık.

FB TV'yi bütün toplantıyı yayınladı. Şeffaflık ilkesi neticesinde böyle devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz.

"SPORCU FABRİKASI OLMAK ZORUNDAYIZ"

Biz sporcu fabrikası olmak zorundayız. Tesadüfen sportif direktörümüz ve Cocu'nun yardımcısının keşfettiği 3 oyuncuyla hemen sözleşme yaptık. Dün ikisi oynadı. Bana da ümit verdiler. Daha da önemlisi gençliğe inanan bir hocamız var. Ülkemizde hocalarımız ne yazık ki baskı altında. Biz bu kalıpları kırdık. Cocu'yu seçerken de karar vermemizdeki en önemli etken gençlere önem vermesiydi. Biz de inşallah bir sporcu fabrikası olacağız.

İleriye dönük gelir projeksiyonumuzda Fenerbahçe Koleji'nin yayılabileceğini irdeleyeceğiz.

ÖRNEK KULÜP VURGUSU

İçinde bulunduğumuz durum iç açıcı değil. 'Tam zamanı' derken, yarının geç olmaması gerektiği için söyledik. Biz bu sorumluluğun bilincindeyiz. Yepyeni bir hikaye yazmanın, atılım yapmanın zamanı. Yeniden tarih yazmanın zamanı. Yeniden Türkiye'ye mutluluk, güç, umut vermenin zamanı, Fenerbahçe olarak. Yeniden rakiplerimizden, genel toplumdan, sevgi ve saygı görmeye layık olmanın zamanı. Burada layık kelimesi çok önemli. Yeniden bu camianın zenginliğinden, renginden, gücünden faydalanmanın, ortak akılla mutlu günlere dönmenin zamanı. Yeniden hem spor hem spor dışında, çalışanı ve yönetimi ve her şeyden önemlisi taraftarıyla örnek bir kulüp olmanın zamanı. Bunu hiçbir zaman unutmayın, en önemli ilkelerimizden bir tanesi.

Son olarak da Fenerbahçe Spor Kulübü, sadece bir spor kulübü değildir. Fenerbahçe'nin spordan çok daha büyük sorumlulukları vardır. Biz sosyal sorumlulukta da şampiyon olmak istiyoruz. Küfür, nefret, şiddet... Bunların arınmasında öncülük etmeliyiz. İyilik saçan bir kulüp olmalıyız. Ana faaliyetlerimiz dışında iyilik saçmalıyız. Şu an ne olduğunu bilmiyoruz ancak çalışıyoruz, daha öncelikli konularımız var. Belki bir senede bu ülkenin yaşam kalitesine katkı sağlayacak gücümüz var. Diğer kulüplerimizin de var.

BENFICA MAÇI YORUMU

"TALİHSİZ BİR KURA ÇEKTİK ANCAK ŞANSSIZLIK ELBET BİR YERDE DÖNECEK."

Bizi ikaz edin, uyarı yapın. Haftaya maçımız var. Evet belki talihsiz bir kura çektik, çekebileceğimiz takımlar arasında. Ancak bu yeni enerji, bu yeni Fenerbahçe, gençlerimizle, yeni hocamızla ve diğer tüm sporcularımızla turu geçebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bu şanssızlık bir yerde dönecek. Belki de bu maçla dönecek."

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