Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan toplantıya Ali Koç, kulüp başkanı olarak ilk kez katıldı. Sarı-lacivertli kulübün yeni yönetim kurulu da salondaki yerini aldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, kulübün yakın zamanda iki seçim geçirdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Önce Divan Kurulu için beni tekrar seçtiniz. Daha sonra 2-3 Haziran'da hem kulüp hem de Türk spor tarihine geçen katılımla yeni yönetimi seçtik. Demokratik, şeffaf ve adil şekilde sonuca ulaştık. Sandıklardan Ali Koç, başkan çıktı. Sayın Başkanımızın listesi de aynı şekilde büyük oy farkıyla kazandı ve göreve başladı. Kısa zamanda kendileri durum tespiti yapıyorlar. İnşallah 3 senelik dönemde yeni başkan ve kurulları, camiamızı olduğu yerden daha yüksek yerlere taşırlar. Sandıktan seçilen başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizle dayanışma içinde onlara destek vereceğiz."

Türkiye'nin de 24 Haziran'da önemli bir seçimden geçtiğini aktaran Vefa Küçük, "Ülkemizde 24 Haziran'da demokratik şekilde yapılan seçimle yeni seçilen Cumhurbaşkanımız ve milletvekillerimize de başarılar diliyoruz. Biz Fenerbahçe olarak siyasetin dışındayız ama birey olarak seçmeniz. Fenerbahçe olarak ne iktidarın ne de muhalefetin yanında yer alırız. Türk sporuna yön veren en büyük sivil toplum örgütüyüz." ifadelerini kullandı.

Vefa Küçük, Ali Koç ve yönetimindekilerin isimlerini tek tek okuyarak üyelere takdim etti.

Küçük, Ali Koç'u anons etmeden kürsüden ayrılınca divan kurulu üyeleri tepki verdi. Bunun üzerine tekrar kürsüye gelen Küçük, "Fenerbahçe'de hiçbir başkan unutulmaz. Hele hele yeni seçilen başkan hiç unutulmaz. Sizden büyük bir alkış beklediğim için anons etmedim. Alkışı bekledim ve şimdi anons ediyorum." dedi. Koç, isminin Vefa Küçük tarafından okunmasıyla divan kurulu üyelerinden alkış aldı.

KARAÇAM SUNUM YAPTI

Yönetici Burhan Karaçam, yaptığı sunumda kulübün ekonomik durumuyla ilgili bilgiler verdi. Öne çıkanlar:

"Bildiğiniz gibi kulübün içinde bulunduğu mali durum iyi değil ama bizler çok umutluyoruz. Fenerbahçe camiasına, sizlere ve taraftarlara güveniyoruz. El birliği ile bu yükün altından bir süre sonra kalkacağımıza inanıyoruz."

"Fenerbahçe Spor Kulübü konsalidasyon ve UFRS standartlarına uygun bir şekilde denetleniyor. 2015-2018 arasında Genel Kurul'a sunulan bütçe denk olarak gitmiş. Fiili durum ise pek öyle değil. Denetleme devam ettiği için son rakamları sizlerle paylaşamıyorum."

"2015'te gider fazlası 55.7, 2016'da 99.1, 2017'de 249.3 milyon. Gider fazlası diye teknik bir terim yok, bu zarardır. Bu zararların taşınması için krediler alınmaktadır."

"Toplam cironun yaklaşık 8000 milyon TL olduğu dikkate alındığında; borç cironun 4 katına, zarar ise 2 katına yaklaşmıştır."

"Kısa vadeli borçlar 2.2 milyar tl, uzun vadeli borçlar 1 milyar TL. Toplam borç 3.2 milyar lira. Toplam borcumuz önceki yönetimin ifade ettiği gibi 400 milyon Euro değil, 621 milyon Euro'dur."

"Başkanımız Ali Koç 50 milyon dolar hibe etti. Bu o günkü kura göre 237 milyon TL."

"Başkanımız Ali Koç’un desteği ile 200 küsür milyon borç ödedik. Çalışanlarımıza, sporcularımıza şu an hiç bir borcumuz yok."

"Bize güvenin, bu işin altından kalkacağız."

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