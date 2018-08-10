Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, uluslararası arenada başarılı elde eden Fenerbahçeli milli sporcuları tebrik etti.

Sarı-Lacivertliler'in resmi sitesinden paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Dün, milli formamız ile adını eşsiz başarılara yazdıran sporcularımızın, Avrupa’nın dört bir yanından gelen haberleri ile büyük bir gurur ve mutluluk yaşadık.

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kazandığı altın madalya ile bizleri bir kez daha gururlandıran Ramil Guliyev’i ve 2018 Olimpik Sınıflar Dünya Şampiyonası’nda elde ettikleri dereceler ile 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda ülkemizin yelkende iki kota almasını sağlayan Alican Kaynar ile Çağla Dönertaş’ı kutluyorum.

Başarıyla taşıdıkları milli formamızla hem Türkiyemiz'e hem de kulübümüze yaşattıkları bu gururdan dolayı sporcularımızı tebrik ediyor; her daim başarılarının devamını diliyorum."



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