        Ali Koç'un tekne tatili

        Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Bodrum'a gitti. Tekne tatili yapan Koç, Türkbükü'nde misafir ağırladı

        Giriş: 11.08.2025 - 11:34 Güncelleme: 11.08.2025 - 11:58
        Başkan tekne tatilinde
        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Bodrum tatilinde görüntülendi. Yoğun iş temposu ve hareketli geçen transfer döneminden fırsat bulan Koç, teknesini Tükbükü'ne demirledi.

        Gün boyunca teknede dinlenmeyi tercih eden Ali Koç, akşam saatlerinde arkadaşı Taha Tatlıcı'yı teknesinde ağırladı. Koç, bir ara teknenin arka kısmına uzanarak denize giren misafirleriyle sohbet etti.

        #Ali Koç
