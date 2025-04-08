Ali Koç: Voleybolda dünyanın en iyi takımlarından birine sahibiz

İzmir'de düzenlenen AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek üst üste ikinci, toplamda beşinci kez şampiyon olan Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, kupayı Başkan Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerine götürdü.

Kulübün Yönetim Kurulu Odası'nda gerçekleşen ziyarette oyuncular ile teknik ve idari kadro hazır bulundu.

Başkan Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nı başarılarından dolayı tebrik ederken, oyuncular da Ali Koç'a kupayı takdim etti.

Ali Koç, ziyarette yaptığı konuşmada Sarı-Lacivertli takımı elde edilen başarıdan dolayı tebrik etti. Koç, "Kadın Voleybol Takımımız pek çok kez olduğu gibi bir kupa daha getirdiler bize. İnşallah sezon sonu lig kupasını da getirecekler. Bu takıma hem kulüp olarak hem de yönetim olarak ne kadar önem verdiğimizi, ne kadar yatırım yaptığımızı defalarca dile getirdik. Bilhassa Hulusi Bey de bu sorumluluğu devraldıktan sonra bazı yenilikler getirdi. Erkek Takımımızı ciddi anlamda güçlendirdi. Onlar, devre arası yaptığımız müdahalelerle Türkiye Kupası şampiyonu oldular. Erkek voleybola önümüzdeki yıl daha büyük yatırımlar yapacağımızı zaten Hulusi Bey söylüyor. Ben, 'Daha büyük' diyorum, o çok daha iddialı konuşuyor ama hedeflerimizi arttırıyoruz özellikle erkek voleybolda.

Kadın voleybolda bana göre dünyanın en iyi takımlarından birine sahibiz. Bazen yol kazalarımız oluyor. Hem kadın basketbolumuz hem kadın voleybolumuz kupalar konusunda bizleri bugüne kadar ciddi anlamda şımarttılar. Başarılarının devamını diliyorum. Sürecin kalan kısmında inşallah şans da bizim yanımızda olur, geçen sene olduğu gibi bu sene de kupayı müzemize götürürüz. Yolunuz açık, şansınız bol olsun. Şans çok önemli. Hocamıza, tüm oyuncularımıza, teknik kadroya ve Hulusi Bey'e şu ana kadar sezon içinde sağladıkları başarı için şahsım ve Yönetim Kurulum adına çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sezon hem erkek hem kadın voleybolda yapacağımız yatırımlar aşağı yukarı yapılmış vaziyette, kadro planlamamız da tamamlanmış vaziyette. Geçmişte yaptığımız hatalardan biri, kadro planlamasını çok geç yapıyorduk. Takımın kompozisyonunu çok geç kararlaştırıyorduk. 2-3 senedir Simla Hanım'ın başlattığı ve Hulusi Bey'in devam ettirdiği bu yeni yaklaşımla daha büyük başarılara imza atacağımızdan hiç şüphem yok. Başarı için aile çok önemli. Bu takımda gerçek anlamda bir aile havası yıllardır var. İnşallah bunu kaptanımız Eda'nın liderliğinde geliştirerek, güçlendirerek devam ettiririz. 'Birimiz hepimiz için hepimiz birimiz için' kültürü kupaların gelmesine en çok fayda sağlayan yaklaşımlardan biri. Bundan sonraki süreçte yolunuz açık, şansınız bol olsun. 3 hafta sonra inşallah burada tekrar bir kupayı hep beraber kutluyor oluruz." dedi.

Ziyarette, yeni yaşına giren Brezilyalı oyuncu Ana Cristina De Souza için sürpriz doğum günü kutlaması da yapıldı. Ziyaretin sonunda kupayla birlikte fotoğraf çektirildi.