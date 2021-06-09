Arabesk ve pop müzik piyasalarının tanıdık siması Kibariye'nin 1999 yılında dünya evine girdiği Ali Küçükbalçık'in hayatı ve mesleği mErak konusu oldu. Kibariye'den 19 yaş küçük olduğu bilinen Ali Küçükbalçık hakkında merak edilenleri derledik...

ALİ KÜÇÜKBALÇIK KİMDİR?

Aslen İzmirli olan Ali Küçükbalçık, 1981 yılında doğdu. 1999 yılında kendisinden 20 yaş büyük olan Kibariye ile evlendi. Çiftin Birgül Küçükbalçık isminde bir kızları var.

İş adamı olan Ali Kuçukbalçık, Sanem Sanat Turizm ve bir döner marka zincirinin sahibidir.