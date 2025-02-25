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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Ali Palabıyık derbiyi yorumladı: Sahada Türk hakem olsaydı böyle olmazdı! - Futbol Haberleri

        Ali Palabıyık derbiyi yorumladı: Sahada Türk hakem olsaydı böyle olmazdı!

        Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide Galatasaray ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Bu mücadeleyi Sloven Futbol Federasyonu'ndan hakem Slavko Vincic yönetti. HT Spor yorumcusu Ali Palabıyık, Vincic'in performansını değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 00:42 Güncelleme: 25.02.2025 - 01:01
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        "Sahada Türk hakem olsaydı böyle olmazdı"
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        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşılaştı. Golsüz berabere biten maçı Sloven Futbol Federasyonu'ndan hakem Slavko Vincic yönetti.

        Mücadele sonrasında HT Spor ekranlarındaki Çevre Kontrolü programında Ali Palabıyık, Vincic'in performansını değerlendirdi.

        "SAHADA TÜRK HAKEM OLSAYDI BÖYLE OLMAZDI"

        "Sahada Türk hakem olsaydı böyle olmazdı. Çünkü Türk hakem olduğunda güven ortamı ortadan kayboluyor. Slavko Vincic'in etrafında 1 kişiden fazla oyuncu görmedim. VAR için elini kulağına götürüp beklediğinde dahi hiç kimse ne yanına geldi ne itiraz etti."

        Oğuz Aydın'ın golünde iptal kararı doğru mu?

        "Son derece doğru bir karar orada Szymanski'nin ayağı kaydı dengesiz bir şekilde Muslera'ya müdahalede bulundu. Muslera da elleriyle kurtarışı yaptı ve Szymanski'nin bu pozisyonunda dolayı yerde kaldı. Oğuz Aydın'ın attığı gol doğru bir şekilde iptal edildi.

        Skriniar'ın Osimhen'e müdahalesi penaltı mı?

        "Bu pozisyon gri bir pozisyon hakeminin yorumunu gerektirdiği bir pozisyon çünkü Skriniar burada topla oynama niyeti yok tamamen oyuncuya bakıyor, oyuncuya gidiyor aslında vücudunu da kullanıyor ama bunun şiddeti penaltı için yeter mi değil mi? Burada devam kararı bence doğru, hakem burada çok doğru bir karar verdi."

        Oğuz Aydın'a çarpan top penaltı mı?

        "Barış haklı orada bir el var ama Oğuz Aydın kendi ayağıyla bilerek ve isteyerk vurduğu top açık olan eline geliyor. Oyuncunun kendi oynadığı top eline gelince bir ihlalden bahsedemeyiz eğer hakem penaltıyı verseydi VAR hakemi bu pozisyonu net bir şekilde uyarırdı."

        Dakika 65: Fenerbahçe'ni penaltı beklentisi doğru mu?

        "Lemina'nın eli zaten Davinson'un sırtında topun sekip sekmeyeceğini de bilmiyor. Buradaki niyeti eliyle topu oynamak değil, tamamen topu uzaklaştırmaktı. Burada bir ihlalden söz edemeyiz."

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