Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ederken mücadelenin ikinci yarısında ilginç bir an yaşandı.
Mücadelede 73. dakika oynanırken Kasımpaşa kalecisi Fatih Öztürk, aut kullanmak üzere top beklerken kale arkasındaki top toplayıcı çocuklardan biri, kaleciye topu ters attı. Fatih Öztürk durumu maçın orta hakemi Ali Palabıyık'a şikayet etti.
Palabıyık çocuğu kale arkasından gönderirken top toplayıcı çocuk, Galatasaray yedek kulübesinin yanına geldi. Kale arkasına ise bir başka top toplayıcı çocuk geçti.
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