Crispino giyim mağazalarının sahibi Ali Rıza Gültekin'in kim olduğuna dair haberler vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Crispino giyim mağazalarının sahibi ve otelleri olan Ali Rıza Gültekin, yaşadığı silahlı saldırı sonucunda gündeme geldi. Peki, Ali Rıza Gültekin kimdir? Crispino giyim mağazalarının sahibi Ali Rıza Gültekin'in hayatı!

ALİ RIZA GÜLTEKİN VE CRİSPİNO

Crispino, 1999 senesinde kurulduktan sonra yenilikçi, kaliteli koleksiyonları ve şık tasarımları ile kısa sürede erkek hazır giyim sektörünün önde gelen isimlerinden biri olmayı başarmıştır.



2012 senesinde Gültekin Grup bünyesine katılan ve markalaşma yolunda yine atağa kalkan Crispino, yapılan yatırımlarla birlikte mağaza sayısını arttırdı.



Dinamik ve çıtayı sürekli yüksek tutarak hedeflerini her zaman büyüten vizyoner yönetim kadrosu ile Crispino yenilikçi bir marka olarak perakende sektöründe kendisini konumlandırdı.



Markalaşmanın önemini ve gerekliliğini ön görerek Gültekin Grup'un yatırımlarıyla büyüyen Crispino, merkezinde bulunan "müşteri odaklılık" anlayışı sayesinde müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına uygun,

dünya standartlarında ürünler sunmaktadır.

Erkek hazır giyim sektöründe sağlam ve hızlı adımlarla büyüyen Crispino, marka stratejisini "iyi kalite, makul fiyat" olarak konumlandırarak "ulaşılabilir moda markası" algısını güçlendirmiştir.



% 100 Türk sermayesi olan Crispino; tasarım, üretim, dağıtım, satış ve satış sonrası gibi tüm iş süreçlerinde kalite anlayışını makul fiyat stratejisi ile birleştirerek kaliteyi uygun fiyata alma talebini karşılayan,

kalıcı bir marka olmayı hedeflemektedir.

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