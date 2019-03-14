Tek başına meydan katında dolaşırken objektiflere yansıyan başarılı oyuncuya, AVM'de bulunan misafirlerden yoğun ilgi vardı.

Sevenlerini kırmayan ve onlarla fotoğraf çektiren Ali Sunal, " Güldür Güldür harika bir sezon geçirmeye devam ediyor. Çok şükür aldığımız tepkiler ve eleştiriler hep olumlu yönde. Tüm enerjimizi ve zamanımızı bu projeye verdiğimiz için şu anda onun dışında başka bir proje yok." açıklamasında bulundu.