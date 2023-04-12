14 Nisan Cuma günü sinemalarda gösterime girecek olan 'Hava Muhalefeti' adlı film için vizyon öncesi sevenlerine sürpriz yapan Ali Sunal ile Doğa Rutkay, stüdyoda kayıt yaparken bir o kadar da eğlendi.

'HAVA MUHALEFETİ'NDEN EĞLENCE DOLU DÜET

Ali Sunal ve Doğa Rutkay; söz ve müziği Reyman Eray’a ait, Asu Maralman’ın unutulmaz yorumuyla 70’li yıllara damgasını vuran, 'Sevmedim Hayatı' şarkısını yeniden yorumladı. Stüdyo kayıt görüntülerinin yanı sıra, filmden sahnelerin de yer aldığı video klibin çekimlerinde ikilinin eğlenceli ve keyif dolu anları kameralara yansıdı.