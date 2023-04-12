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Ali Sunal ile Doğa Rutkay stüdyoya girip şarkı kaydetti

BKM yapımı ile 14 Nisan’da gösterime girecek olan 'Hava Muhalefeti' adlı sinema filminin başrol oyuncuları Ali Sunal ile Doğa Rutkay stüdyoya girip şarkı kaydetti

Ali Sunal ile Doğa Rutkay stüdyoya girip şarkı kaydetti - Magazin haberleri
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14 Nisan Cuma günü sinemalarda gösterime girecek olan 'Hava Muhalefeti' adlı film için vizyon öncesi sevenlerine sürpriz yapan Ali Sunal ile Doğa Rutkay, stüdyoda kayıt yaparken bir o kadar da eğlendi.

'HAVA MUHALEFETİ'NDEN EĞLENCE DOLU DÜET

Ali Sunal ve Doğa Rutkay; söz ve müziği Reyman Eray’a ait, Asu Maralman’ın unutulmaz yorumuyla 70’li yıllara damgasını vuran, 'Sevmedim Hayatı' şarkısını yeniden yorumladı. Stüdyo kayıt görüntülerinin yanı sıra, filmden sahnelerin de yer aldığı video klibin çekimlerinde ikilinin eğlenceli ve keyif dolu anları kameralara yansıdı.

Ramiz Bayraktar ve Göktuğ Şenkal tarafından aranjesi yapılan 'Sevmedim Hayatı' şarkısının video klibinin yönetmenliğini Ramiz Bayraktar, görüntü yönetmenliğini ise Yiğitcan Dağılgan ve Eyüp Öztürk üstlendi.

'HAVA MUHALEFETİ', BKM YAPIMI İLE 14 NİSAN’DA SİNEMALARDA

Başrollerini Ali Sunal ile Doğa Rutkay’ın paylaştığı, yönetmenliğini Murat Kepez’in üstlendiği, senaryosunu Murat Kepez, Eray Akyamaner, Uğur Güvercin ve Ayberk Sak’ın kaleme aldığı komedi türündeki 'Hava Muhalefeti' filminin oyuncu kadrosunda ise; Ege Kökenli, Burak Hakkı, Kerem Atabeyoğlu, Ali Yoğurtçuoğlu, Kemal Uçar, Bülent Seyran, Ünal Yeter, Kadir Polatçı, Mekin Sezer, Mazlum Çimen, Aziz Aslan, Serkan Atar gibi değerli isimler yer alıyor.

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'Güldür Güldür Show’un yaratıcı ekibi tarafından kaleme alınıp, beyazperdeye aktarılan 'Hava Muhalefeti' filminin konusu ise şöyle; Milletvekili adayı 'Cemil Yıldırım', sevgilisi 'Gözde' ile birlikte hafta sonu kaçamağı yapmak için Bodrum uçağındaki yerlerini almışlardır. Küçük bir kaçamak diye başlayan hafta sonu tatili çok eğlenceli bir yolculuğa dönüşecektir. İkili ve uçaktaki diğer yolcular kendilerini bekleyen sürprizlerden habersizdir. Bakalım bu kahkaha dolu yolculukta neler olacak?

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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