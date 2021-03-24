"NAR KIZIM '1' OLDU"

Sunal, geçtiğimiz sene ağustos ayında bir yaşına basan kızı Narin'in doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı:

Ne ara bir sene oldu anlamadım. Hayatımın en büyük hediyesi bir sene önce katıldı ailemize... Canım kızım ilk doğduğundaki gibi yüzün böyle ömrün boyunca gülsün.

Sağlıklı, mutlu bir hayatın olsun. Seni çok seviyorum, ilk yaşın kutlu olsun. Seni bana veren önce Allah’a sonra güzel karım Nazlı Kurbanzade'ye minnettarım. Nar kızım '1' oldu.