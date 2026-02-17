Canlı
        Aliağa Petkimspor, Michael Flowers'la anlaştı - Basketbol Haberleri

        Aliağa Petkimspor, Michael Flowers'la anlaştı

        Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, Lietkabelis forması giyen 31 yaşındaki oyun kurucu Michael Flowers ile anlaşma sağladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 19:30 Güncelleme: 17.02.2026 - 19:30
        Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Litvanya ekibi Lietkabelis'te forma giyen tecrübeli oyuncu Michael Flowers'la anlaştı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu sezon Litvanya ekibi Lietkabelis formasıyla EuroCup’ta 12.9 sayı, 3.5 asist ve 1.2 top çalma istatistikleri ile oynayan Michael Flowers #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı!" ifadelerine yer verdi.

