Aliağa Petkimspor, Michael Flowers'la anlaştı!

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Litvanya ekibi Lietkabelis'te forma giyen tecrübeli oyuncu Michael Flowers'la anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu sezon Litvanya ekibi Lietkabelis formasıyla EuroCup’ta 12.9 sayı, 3.5 asist ve 1.2 top çalma istatistikleri ile oynayan Michael Flowers #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı!" ifadelerine yer verdi.