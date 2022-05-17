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Haberler Gündem Aliağa’daki yangın kontrol altında
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Aliağa’da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

İzmir’in Aliağa ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3,5 saatlik müdahaleleri sonucunda söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi

Aliağa’daki yangın kontrol altında
İHA

Yangın, saat 18.30 sıralarında Hacıömerli Mahallesi Temaşalık mevkiinde bulunan sazlık alanda çıktı. Bölgedeki otlardan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 2 itfaiye aracı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 itfaiye aracı ile Aliağa Belediyesi’ne ait 3 su tankeri ve iş makinesi sevk edildi.

Bölgenin bataklık alandan oluşmasından dolayı müdahale etmekte güçlük çeken ekipler, yaklaşık 3,5 saatlik çalışmalar sonucunda alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Alanda soğutma çalışmalarına geçildiği öğrenildi.

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