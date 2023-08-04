Alıç Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Alıç Fidanı Ne Kadar Sürede Meyve Verir?

Alıç Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Alıç Fidanı Ne Kadar Sürede Meyve Verir?

Alıç fidanı ne zaman dikilir, nasıl yetiştirilir? Alıç fidanı ne kadar sürede meyve verir? Alıç, meyve yetiştirmek isteyenlerin göz ardı etmemesi gereken güzel çiçekleri, sert yapısı ve lezzetli meyveleri ile bilinir. Siz de kendi bahçenizde alıç fidanı yetiştirmek isterseniz o zaman bu yazımızı mutlaka okumalısınız. Alıç fidanı nasıl yetiştirilir? Alıç fidanı ne zaman ve hangi ayda ekilir? İşte alıç fidanı hakkında tüm bilinmeyenler…

Alıç, Rosaceae (gül) familyasına ait olan ve sonbaharda olgunlaşan meyveleriyle tanınan bir ağaç türüdür. Hem meyveleri hem de çiçekleriyle doğal bir görünüm sunan alıç ağacı, bahçenizin en güzel köşesini süsleyebilir. Ancak bir alıç ağacını başarıyla yetiştirmek, doğru dikim zamanını bilmeyi, sulama ve budama ihtiyaçlarını anlamayı gerektirir. Bu rehberde, alıç fidanının nasıl yetiştirildiğini, ne zaman dikildiğini, ne kadar sürede meyve verdiğini ve diğer önemli bilgileri bulabilirsiniz.

Alıç Fidanı Genel Özellikleri

Alıç, gül familyasına ait bir ağaç türüdür. Bilimsel adı "Crataegus" olan alıç, genellikle Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da doğal olarak bulunur. Çalı formunda büyüyebilen alıç, beyaz çiçekler açar ve sonbaharda olgunlaşan kırmızı veya sarı renkte meyveler verir. Bu meyveler, hem insanlar hem de kuşlar tarafından tüketilebilir.

Alıç Fidanı Ne Zaman Dikilir?

Alıç fidanı genellikle ilkbahar başında ya da sonbaharın sonunda dikilir. Dikim sürecinde, fidanın tamamen kök salabilmesi için yeterli zaman vermek önemlidir.

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Alıç Fidanı Nasıl Yetiştirilir?

Alıç fidanının yetiştirilmesi, meyve verme sürecine kadar bir dizi adımı içerir. İşte alıç fidanı yetiştirme sürecine dair bir rehber:

Fidan Seçimi: Yetiştirmeye başlamadan önce, sağlıklı bir alıç fidanı seçmeniz önemlidir. Dikim için genellikle 1-2 yaşlarındaki fidanlar tercih edilir. Sağlıklı bir fidanın gövdesi düzgün, yaprakları canlı ve yeşil olmalıdır.

Dikim Yeri: Alıç ağacı, güneşli ve hafif gölgeli alanları sever. Bunun yanı sıra, iyi drenajı olan toprağı tercih eder. Bu nedenle, fidanınızı dikmeden önce toprağın suyu iyi bir şekilde drene ettiğinden ve fidanınızın yeterli güneş alacağından emin olun.

Dikim: Fidan dikimi sırasında, fidanınızın köklerine zarar vermemeye dikkat edin. Fidanınızı dikerken, köklerini tamamen toprağa gömün ve toprağı sıkıca bastırın. Ardından, bol miktarda su verin.

Bakım: Alıç fidanları, özellikle ilk birkaç yıl içerisinde düzenli bakım gerektirir. Fidanınızı haftada bir kez sulayın ve kurak dönemlerde sulama sıklığını artırın. Ayrıca, alıç ağacı mineral açısından zengin toprağı sever. Bu nedenle, yılda bir kez kompost veya organik gübre kullanmanızda yarar vardır.

Budama: Alıç fidanı, düzenli budama ile daha sağlıklı büyür ve daha fazla meyve verir. İlk yıl, fidanınızın şeklini belirlemek için budama yapın. Sonraki yıllarda, ölü, hastalıklı veya iç içe geçmiş dalları çıkarın. Budamayı genellikle kış aylarında yapın.

Hastalık ve Zararlılarla Mücadele: Alıç ağaçları genellikle sağlıklıdır ancak bazen hastalık ve zararlılar sorun olabilir. Fidanınızı düzenli olarak kontrol edin ve gerekli önlemleri alın.

Alıç Fidanı Kaç Günde Bir Sulanır?

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Alıç fidanının sulama sıklığı, hava koşullarına ve toprak türüne bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Genellikle, toprak kurudukça sulama yapılır. Yeni dikilmiş bir alıç fidanı genellikle haftada bir kez sulanır. Ancak, toprağın her zaman nemli olduğundan emin olunmalıdır.

Alıç Fidanı Ne Kadar Sürede Meyve Verir?

Alıç ağacının meyve vermesi genellikle dikimden 3-5 yıl sonra başlar. Ancak bu süre, iklim koşullarına, bakımın kalitesine ve toprağın verimliliğine bağlı olarak değişebilir.

Alıç Fidanı Hangi Ay Dikilir?

Alıç fidanı Kasım ayının ilk haftalarından bölgenin iklim ve toprak yapına bağlı olarak Nisan ayının sonuna kadar dikilebilir.

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