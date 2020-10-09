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Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşında? MasterChef Alican nereli, ne iş yapıyor?

TV8'in fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin geçtiğimiz sezondaki yarışmacılarından Alican Sabunsoy, bu akşam konuk olarak yarışmaya katılıyor. Peki kendisi gibi Yasin Obuz ile birlikte şu an restoran işletmeciliği yapan Alican Sabunsoy'un hayat hikayesi ile ilgili bilgiler...

Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşında? MasterChef Alican nereli, ne iş yapıyor?

MasterChef Türkiye'nin geçtiğimiz yıldaki finalistlerinden biri olan Alican Sabunsoy, bugün sevilen yarışmada konuklardan biri oldu. İşte Alican Sabunsoy'un hayatına dair bilgiler...

ALİCAN SABUNSOY HAYATI

Alican Sabunsoy 5 Ocak 1991 yılında Adana'da doğdu. Ortaokulu ve liseyi Adana'da üniversiteyi ise Mersin Üniversitesinde Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü okumuştur. Mutfağa Mersin Üniversitesi'nde bir şef ile tanışarak okulunun ikinci senesinde çalışmaya başlamıştır. Uzakdoğu ve kebap yemeklerinde uzmanlaşmış ve Adana'da şeflik yapmaya başlamıştır. Daha sonra ise İstanbul'a taşınmış ve kariyerini İstanbul'da sürdürmeye devam etmiştir.

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