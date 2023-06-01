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Alice Müzikali'nin finalini partiyle kutladılar

2019'dan beri perde açan 'Alice Müzikali', son oyunuyla seyircilerine veda etti. Müzikalin oyuncuları; Serenay Sarıkaya, Şükrü Özyıldız, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Enis Arıkan ve İbrahim Selim, son oyunun ardından düzenlenen partide bir araya geldi

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  • Alice Müzikali'nin finalini partiyle kutladılar - Magazin haberleri

    Başrolünde Serenay Sarıkaya, Şükrü Özyıldız, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Enis Arıkan ve İbrahim Selim'in yer aldığı 'Alice Müzikali', son oyunuyla seyircilerine veda etti. 
  • Alice Müzikali'nin finalini partiyle kutladılar - Magazin haberleri

    Oyuncular, son oyunlarını sergiledikten sonra düzenlenen partide  adeta çılgınlar gibi eğlendi. 
  • Alice Müzikali'nin finalini partiyle kutladılar - Magazin haberleri

    'Alice Müzikali'nin ardından kutlama partisi için beyaz bluzunu aynı renkteki bir etekle kombinleyen Serenay Sarıkaya, en çok eğlenenlerin başında geldi.
  • Alice Müzikali'nin finalini partiyle kutladılar - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya, güzel bir müzikalde yer almış olmaktan dolayı aradaşlarıyla birlikte mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.

     
  • Alice Müzikali'nin finalini partiyle kutladılar - Magazin haberleri

    Enis Arıkan, 'Alice Müzikali'nin sona ermesiyle buruk olduklarını ama geçirdikleri güzel zamanları hiç unutmayacağını söyledi.  
  • Alice Müzikali'nin finalini partiyle kutladılar - Magazin haberleri

    Türk sineması adına bir ilke imza atarak Cannes Film Festivali'nde ödük kazanan ilk Türk kadın olan Merve Dizdar ise müzikali izlemeye gelen Sezen Aksu ile çekilen fotoğrafını paylaştı. 
  • Alice Müzikali'nin finalini partiyle kutladılar - Magazin haberleri

    8 Mayıs'ta işletmeci Mustafa Aksakallı ile evlenen Ezgi Mola da yakın arkadaşı Enis Arıkan ile poz verdi. 

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