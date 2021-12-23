Ailesi evlerinde ölü bulundu 0:00 / 0:00

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Al Pacino ile beraber rol aldığı polisiye-gerilim filmi "88 Dakika" ve "Ally McBeal" adlı dizide canlandırdığı avukat karakterleriyle tanınan ABD'li oyuncu Alicia Witt, bir süredir ailesinden haber alamıyordu.

ALDIĞI ACI HABERLERLE YIKILDI

Geçtiğimiz günlerde kuzenine, ailesini kontrol etmesini söyleyen Witt, aldığı acı haberlerle yıkıldı. 46 yaşındaki Alicia Witt, anne ve babasının Massachussetts'deki evlerine cansız bedenlerinin bulunduğunu öğrendi. Polis de Witt'in anne ve babasının vefat haberini doğruladı.

"SONUÇ HAYAL EDİLEMEYECEK BİÇİMDEYDİ"

People'a konuşan ünlü oyuncu, iki ebeveynini de aynı anda kaybettiğini anlattı. Konuyla ilgili açıklama yapan Alicia Witt, "Birkaç gün anne ve babamdan haber alamayınca, onlara yakın oturan kuzenimden gidip, iyi olup olmadıklarına bir bakmasını istedim. Sonuç hayal bile edilemeyecek biçimdeydi." diyerek, üzüntüsünü dile getirdi.

Bu kötü döneminde özel hayatının gizliliğine saygı gösterilmesini de isteyen Witt, ailesini aynı anda kaybetmesini ise gerçek üstü olarak nitelendirdi.

ÖLÜM NEDENLERİ NET DEĞİL

"Worcester Telegram and Gazette" adlı yerel gazeteye göre; polis, Witt çiftinin ölüm nedenini henüz net olarak açıklamadı. Ancak ölümün şüpheli görülmediği belirtildi.

Haberde ayrıca Robert ve Diane Witt'in evlerinde portatif ısıtıcı kullandıklarını da ileri sürüldü fakat polis evde yaptığı incelemede çiftin karbonmonoksit zehirlenmesinden öldüğüne dair bir kanıt bulunmadığını açıkladı.

KOMŞUNUN İFADESİ

Witt çiftinin bir komşusu, Robert ile Diane'in çok nadir dışarı çıktıklarını ve bir süredir bir hastalıkları olabileceğini iddia etti. Aynı komşu, bahçe işleri konusunda çifte yardım teklif ettiklerini ancak bu önerisinin aile tarafından geri çevrildiğini de sözlerine ekledi.