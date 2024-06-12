Alina Boz - Umut Evirgen çiftinin Bodrum keyfi
6 ay önce evlenen Alina Boz ile Umut Evirgen, tatil sezonunu açtı. Çift, Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi
Giriş: 12.06.2024 - 13:25 Güncelleme: 12.06.2024 - 13:25
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Alina Boz, eşi Umut Evirgen ile havaların ısınmasıyla soluğu Bodrum'da aldı.
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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Alina Boz, eşi Umut Evirgen ile Yalıkavak'taydı.
Bir mekânda yaklaşık üç saat kadar oturan çift, arkadaşlarıyla sohbet edip yemek yedi.
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Alina Boz ile Umut Evirgen, daha sonra kendilerini almaya gelen bota binerken görüntülendi.