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        Haberler Magazin Alina Boz - Umut Evirgen çiftinin Bodrum keyfi - Magazin haberleri

        Alina Boz - Umut Evirgen çiftinin Bodrum keyfi

        6 ay önce evlenen Alina Boz ile Umut Evirgen, tatil sezonunu açtı. Çift, Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 13:25 Güncelleme: 12.06.2024 - 13:25
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        Alina Boz, eşi Umut Evirgen ile havaların ısınmasıyla soluğu Bodrum'da aldı.

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        Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Alina Boz, eşi Umut Evirgen ile Yalıkavak'taydı.
        Bir mekânda yaklaşık üç saat kadar oturan çift, arkadaşlarıyla sohbet edip yemek yedi.

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        Alina Boz ile Umut Evirgen, daha sonra kendilerini almaya gelen bota binerken görüntülendi.

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        Umut Evirgen, bota bindikten sonra ayaklarını uzatarak manzaranın keyfini çıkardı.

        #Alina Boz
        #umut evirgen
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