Alisa İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Unutulmamalıdır ki, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Alisa isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

ALİSA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Alisa ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Alisa isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Türkiye’de Alisa ismini yaklaşık 1000 kişi taşımaktadır. İstanbul’da ise bu isim yaklaşık 120 kişide vardır. Türkiye’de her 112000 kişiden biri Alisa adını almıştır. Eğer Alisa isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için doğru yerdesiniz.

ALİSA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Alisa ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Asil Güzel, asil soydan olan.

ALİSA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Alisa ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır; ancak Alisa ismini koymak caizdir.

ALİSA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Bu ismi taşıyan bireyler son derece duygusaldır. Hayatları tamamen sevgi üzerine kuruludur. Ciddi karar alırlarken bile mantıktan çok duygusallık ön plandadır.

Alisa ismini taşıyan kişiler iş hayatlarında da seçicidirler. İnsanlara fayda sağlayamadıklarına inandıkları hiçbir işte çalışmazlar. Onlara göre yaptıkları işte mutlu olmak önemlidir.

Alisa ismi ilişkilerde de duygusal yönünü ön plana çıkarır. Karşı cinsten sadece sınırsız sevgi ve sadakat bekler. Bunu aldığında o da partnerini koşulsuz sevecek; onun için her türlü fedakarlığı gözünü bile kırpmadan yapacaktır.