Alişan, 2018'de oyuncu Buse Varol ile evlenmişti. Ünlü şarkıcı, 35'inci yaşına giren eşinin doğum gününde duygularını dile getirdi.

Alişan, şu ifadeleri kullandı: İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta diye söz verip evlendiğim sevdiğim kadının doğduğu gün. Ne isteyebilir ki bir insan hayatında? Aile kurmak, seni seven bir eş ve çocuklar, mutlu bir yuva. Bunların hepsini bana yaşattığı için önce Allah’a şükürler olsun sonra da sana teşekkür ederim karıcığım. Sağlıkla, huzurla, hep birlikte nice nice yaşlara aşkım. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun...