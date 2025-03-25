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        Haberler Magazin Alişan'dan eşi Buse Varol'a: Bana yaşattıkların için teşekkür ederim - Magazin haberleri

        Alişan'dan eşine: Yaşattıkların için teşekkür ederim

        Ünlü şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol'un yeni yaşını duygusal sözlerle kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 16:55 Güncelleme: 25.03.2025 - 16:58
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        "Yaşattıkların için teşekkür ederim"
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        Alişan, 2018'de oyuncu Buse Varol ile evlenmişti. Ünlü şarkıcı, 35'inci yaşına giren eşinin doğum gününde duygularını dile getirdi.

        Alişan, şu ifadeleri kullandı: İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta diye söz verip evlendiğim sevdiğim kadının doğduğu gün. Ne isteyebilir ki bir insan hayatında? Aile kurmak, seni seven bir eş ve çocuklar, mutlu bir yuva. Bunların hepsini bana yaşattığı için önce Allah’a şükürler olsun sonra da sana teşekkür ederim karıcığım. Sağlıkla, huzurla, hep birlikte nice nice yaşlara aşkım. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun...

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        #alişan
        #Buse Varol
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