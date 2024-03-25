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        Haberler Magazin Alişan, eşinin yaş gününü kutladı - Magazin haberleri

        Alişan, eşinin yaş gününü kutladı

        Alişan, sosyal medyada hesabından eşi Buse Varol'un doğum gününü kutladı; "Doğum günün kutlu olsun aşkım"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 15:28 Güncelleme: 25.03.2024 - 15:29
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        2018'de nikâh masasına oturan Alişan ile Buse Varol, oğulları Burak ve kızları Eliza ile evliliklerini taçlandırmıştı.

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        Alişan, sosyal medya hesabı üzerinden eşi ve çocuklarıyla olan fotoğraflarını paylaşıp, duygusal bir notla eşi Buse Varol'un doğum gününü kutladı.

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        Eşinin hayatında olmasından dolayı hissettiği mutluluğu dile getiren Alişan; "Birlikte kutladığımız 7'nci doğum günü olacak. Hayatta yapacağımız seçimler hep önemlidir ama en önemlisi eş seçimi ve ben bu konuda çok şanslıyım. Senin gibi bir eşe sahip olduğum için, huzur verdiği için, iki tane melek verdiği için önce Allah’a sonra sana teşekkür ederim aşkım. Sağlıkla ve sevgiyle bir ömür inşallah. Hep birlikte nice yaşların olsun seni seviyorum. Doğum günün kutlu olsun aşkım."

        Fotoğraflar: Instagram

        #alişan
        #Buse Varol
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