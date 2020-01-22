Alişan: Her ezan sesinde amin diyen bir oğlum var - Magazin haberleri

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2018'de Buse Varol ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Alişan, geçtiğimiz yıl şubat ayında dünyaya gelen oğlu Burak ile çektiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Şarkıcı, "Her ezan sesinde amin diyen bir oğlum var" diyerek sosyal medya hesabına ekledi.

Instagram'da 2 milyon takipçisi olan Alişan, ailesiyle neşeli anları yayınlamayı ihmal etmiyor. Sanatçı, son olarak oğluyla çektiği bir videoya, "Her ezan sesinde Amin diyen bir oğlum var çok şükür. Allah’ım hepsini bağışlasın" sözlerini sıraladı.

"HALASININ KUZUSU"

Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşıma Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın da, "Oy halasının kuzusu, maşallah" yorumunu yaptı.