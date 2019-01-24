Alişan eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş ile birlikte geçtiğimiz gün bir AVM'deydi. Çağla Şıkel'in davetine katılan Alişan ve ailesi bu özel günde yakın dostlarını da yalnız bırakmadı.

Uzun süre Şıkel'e destek olan ve yanından ayrılmayan Alişan ile ailesi akşam saatlerine doğru ise kısa bir alışveriş turu yapmayı da ihmal etmediler.